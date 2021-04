Mainz-Arminia Bielefeld | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ritsu Doan è l’uomo principale incaricato di sbloccare la difesa in miglioramento delquandosi trasferirà sabato per questa retrocessione da sei punti. Il calcio d’inizio dell’incontroè previsto per le 14.30 di sabato 3 aprile 2021.: a che punto sono le due squadre? Ilha vinto due partite consecutive per la prima volta in questa stagione e per la prima volta in quattro mesi è fuori dalla retrocessione automatica. Gli 05ers sono, tuttavia, l’unica squadra ad aver ancora battuto una delle due promosse ae Stoccarda.sono due delle prime tre squadre della ...