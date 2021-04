Lecce vale 6.3 milioni in più. Ma lo squadrone è la Salernitana (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Che Lecce-Salernitana, ad otto giornate dalla fine della regular season, valga il secondo posto è un ‘miracolo’ calcistico. Tutto fatto dalla Salernitana, s’intende. A questo punto del campionato i valori di mercato avrebbero dovuto disegnare un divario in classifica ben più ampio dello striminzito punticino di differenza. Secondo il sito specializzato transfermarkt, il valore attribuito alla rosa della prima squadra del Lecce è di 28.4 milioni. La Salernitana ‘vale’, invece, 22.1 milioni, ben 6.3 in meno. Sul campo Castori, con un solo punto in meno di Corini ha annullato sostanzialmente le differenze di valore tra le due squadre. I gradini della panchina del Via del Mare li scenderà, quindi, da vincente. Il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Che, ad otto giornate dalla fine della regular season, valga il secondo posto è un ‘miracolo’ calcistico. Tutto fatto dalla, s’intende. A questo punto del campionato i valori di mercato avrebbero dovuto disegnare un divario in classifica ben più ampio dello striminzito punticino di differenza. Secondo il sito specializzato transfermarkt, il valore attribuito alla rosa della prima squadra delè di 28.4. La’, invece, 22.1, ben 6.3 in meno. Sul campo Castori, con un solo punto in meno di Corini ha annullato sostanzialmente le differenze di valore tra le due squadre. I gradini della panchina del Via del Mare li scenderà, quindi, da vincente. Il ...

