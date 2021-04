Le sfide educative nell’era Covid | l’evento targato Rondine

Leggi su dire

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Rondine Cittadella della Pace resta al fianco della scuola italiana nelle difficoltà generate dalla pandemia e ancora una volta scommette sui giovani per ridare futuro al Paese. Lo fa con un nuovo evento che nasce dall’esperienza educativa dal Quarto Anno liceale d’Eccellenza e vede l’intervento di esperti della comunicazione, della formazione, del pensiero e del mondo dell’impresa. venerdì 9 aprile alle 19, live da Rondine sui canali Facebook e Youtube della Cittadella: appuntamento per l’evento ‘Rondine per la scuola: Le sfide educative dell’era Covid‘. Un dibattito serrato e sfidante per raccogliere e moltiplicare nuovi spunti e azioni per sostenere quotidianamente nel concreto gli studenti della scuola italiana.