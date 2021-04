Isola dei famosi, volano gli stracci tra Elisa Isoardi e Ilary Blasi che dice “ma perché tu …” e la Isoardi “basta …” (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Isola dei famosi sta proseguendo tra tante difficoltà per i naufraghi, la prima di tutte è, come al solito, quella di soffrire molto la fame e i rapporti interpersonali che non sono semplicissimi o, almeno, non sempre. Da studio c’è Ilary Blasi che rincuora e bacchetta ma che cerca sempre di capire lo stato d’animo dei concorrenti e che non si risparmia di scontrarsi anche quando c’è qualcosa che non va anche con il suo inviato Massimiliano Rosolino che lei vorrebbe più partecipe alle dinamiche del gioco e meno diplomatico. Claudio Lippi sostiene che tra la sua ex collega Elisa Isoardi e Gilles Rocca possa nascere una storia Claudi Lippi e Elisa Isoardi, per un lungo periodo hanno condotto insieme La prova ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 2 aprile 2021) L’deista proseguendo tra tante difficoltà per i naufraghi, la prima di tutte è, come al solito, quella di soffrire molto la fame e i rapporti interpersonali che non sono semplicissimi o, almeno, non sempre. Da studio c’èche rincuora e bacchetta ma che cerca sempre di capire lo stato d’animo dei concorrenti e che non si risparmia di scontrarsi anche quando c’è qualcosa che non va anche con il suo inviato Massimiliano Rosolino che lei vorrebbe più partecipe alle dinamiche del gioco e meno diplomatico. Claudio Lippi sostiene che tra la sua ex collegae Gilles Rocca possa nascere una storia Claudi Lippi e, per un lungo periodo hanno condotto insieme La prova ...

