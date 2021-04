Inter, torna Vidal: il cileno parte per Bologna con la squadra (Di venerdì 2 aprile 2021) Buone notizie per l’Inter di Antonio Conte: Arturo Vidal si è allenato in gruppo oggi ed è partito per Bologna insieme alla squadra Buona notizia per l’Inter di Antonio Conte: Arturo Vidal oggi si è allenato con il resto della squadra ed è stato quindi convocato per la sfida di domani sera contro il Bologna. Il cileno era stato operato al ginocchio e ha sfruttato la sosta per le nazionali per tornare subito in gruppo e mettersi a disposizione di Conte per questo importantissimo rush finale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Buone notizie per l’di Antonio Conte: Arturosi è allenato in gruppo oggi ed è partito perinsieme allaBuona notizia per l’di Antonio Conte: Arturooggi si è allenato con il resto dellaed è stato quindi convocato per la sfida di domani sera contro il. Ilera stato operato al ginocchio e ha sfruttato la sosta per le nazionali perre subito in gruppo e mettersi a disposizione di Conte per questo importantissimo rush finale. Leggi su Calcionews24.com

