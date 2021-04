I due motivi per cui Icardi lascerà il Psg (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain ha preso una decisione su Mauro Icardi: l’attaccante argentino è in vendita, i suoi soldi per una doppia missione Due anni e ventisette gol dopo, Mauro Icardi è pronto a fare nuovamente le valigie e lasciare il Psg. Sarebbe questa la decisione maturata dalla società parigina: l’attaccante argentino è sul mercato, pronto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain ha preso una decisione su Mauro: l’attaccante argentino è in vendita, i suoi soldi per una doppia missione Due anni e ventisette gol dopo, Mauroè pronto a fare nuovamente le valigie e lasciare il Psg. Sarebbe questa la decisione maturata dalla società parigina: l’attaccante argentino è sul mercato, pronto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

whatsernickname : motivi per cui vari professionisti volevano negarmi una diagnosi, in ordine sparso: – ho parlato per due ore conse… - nessa24048735 : RT @chiamamematto: Dammi due motivi per continuare a guardare amici: Proud ?? - haroldismylifee : RT @chiamamematto: Dammi due motivi per continuare a guardare amici: Proud ?? - Scichenz : @NadiaCorso2 @VezzoliNarciso Emergenza democratica. Giuro che non evocherò più, neanche per ischerzo, l'idea di un… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Dati falsati in Sicilia: due dei tre arrestati non rispondono al Gip. E il Pd chiede la testa di Musumeci Lo scandalo s… -