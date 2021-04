Giro delle Fiandre 2021, startlist e favoriti: Van Aert sfida Van der Poel (Di venerdì 2 aprile 2021) Mathieu Van der Poel contro Wout Van Aert, atto terzo. Dopo la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo i due mostri sacri delle corse di un giorno tornano a sfidarsi al Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione 2021 di ciclismo in programma domenica 4 aprile. Tutto il Gotha delle due ruote sarà presente alla classica del pavé, vinta nel 2020 proprio dall’olandese sul rivale belga. Vediamo insieme i big che possono giocarsi la vittoria. ORARI E TV PERCORSO E ALTIMETRIA DEL Fiandre 2021 I favoriti – Di Van der Poel e Van Aert abbiamo già detto. Il terzo incomodo, si fa per dire, è l’iridato Julian Alaphilippe. Ma sono in tanti i corridori che ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Mathieu Van dercontro Wout Van, atto terzo. Dopo la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo i due mostri sacricorse di un giorno tornano arsi al, seconda Monumento della stagionedi ciclismo in programma domenica 4 aprile. Tutto il Gothadue ruote sarà presente alla classica del pavé, vinta nel 2020 proprio dall’olandese sul rivale belga. Vediamo insieme i big che possono giocarsi la vittoria. ORARI E TV PERCORSO E ALTIMETRIA DEL– Di Van dere Vanabbiamo già detto. Il terzo incomodo, si fa per dire, è l’iridato Julian Alaphilippe. Ma sono in tanti i corridori che ...

