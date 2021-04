Flash News di Venerdì 2 Aprile 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 aprile 2021) Inizia a calare la curva del contagio, anche se non diminuiscono ancora abbastanza vittime e ricoveri. Scende sotto l’1 l’indice Rt, si abbassa anche l’indecenza: ora è a 232 casi per 100.000 abitanti. Veneto, Marche e Trento verso la zona arancione ma 6 regioni sono ancora a rischio alto. Questo il responso del monitoraggio settimanale della cabina di regia. Anche se in lieve calo da tre giorni consecutivi, restano preoccupanti i numeri dei reparti di terapia intensiva sopra il livello di guardia in 14 regioni. Ancora alto il numero delle vittime, ieri 501; Il Viminale intensifica i controlli in vista del lockdown di Pasqua, che scatterà alla mezzanotte di oggi. Per evitare assembramenti in zone a rischio, come parchi e spiagge, il Viminale ha messo in campo per i controlli 70.000 uomini e donne delle forze dell’ordine. Consentito l’asporto per bar e ristoranti, ammesse visite a ...