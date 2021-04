“Ero venuto per restare tre anni”, Godin e la frecciata a Conte (Di venerdì 2 aprile 2021) Il centrale del Cagliari Diego Godin in un’intervista concessa ad As ha parlato del passato recente all’Inter riservando una frecciata a Conte Diego Godin ha concesso un’intervista esclusiva ad As, parlando del suo recente passato. Il calciatore ex Atletico Madrid ha ancora un po’ il dente amaro per come sia terminato il suo rapporto con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 aprile 2021) Il centrale del Cagliari Diegoin un’intervista concessa ad As ha parlato del passato recente all’Inter riservando unaDiegoha concesso un’intervista esclusiva ad As, parlando del suo recente passato. Il calciatore ex Atletico Madrid ha ancora un po’ il dente amaro per come sia terminato il suo rapporto con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

prmsjxmin : buongiorno il mio angioletto custode namjoon è venuto a trovarmi in sogno, eravamo al lago io ero lì che piagnucola… - deaadddddd : RT @marett_b: @deaadddddd La 2 tutta la vita, quando mi sono accorta che ero più utile che amata mmmmmmmm che porco che mi è venuto...però… - marett_b : @deaadddddd La 2 tutta la vita, quando mi sono accorta che ero più utile che amata mmmmmmmm che porco che mi è venu… - _xjbproudofyou : @sempresialaura A me la prima volta che mi è venuto ero in giro per negozi a cercare un regalo per mia madre con mi… - anvtipatica : mi ero alzata ad un prario decente per fare ginnastica ma mi è venuto il ciclo e non posso proprio farla -