Draghi e Salvini perdono consensi | Meloni | Letta e Conte guadagnano

ROMA – Il vento sta cambiando, e pure in fretta. In genere la luna di miele che accompagna un nuovo Presidente del Consiglio col suo Governo dura di più. Vero che siamo in un momento particolare ma, guardando i risultati dell'ultimo sondaggio Dire-Tecnè già si registrano i primi segni di scollamento nei confronti dei cittadini. A partire dal premier Mario Draghi, che dal 13 febbraio al 19 marzo aveva una base di consenso del 60%, sceso al 56,1% nel periodo 20 marzo-1 aprile. Draghi comunque resta il leader politico più amato dagli italiani seguito da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia al 40,1%. Sale Giuseppe Conte, che nell'ultima settimana conquista un +0,6% attestandosi al 35,8%, mentre Matteo Salvini, leader della Lega, perde un 0,2 e si ferma al 33%. Enrico Letta, nuovo segretario del Pd, si porta a casa un +0,4% attestandosi al 28,4%, seguono Silvio Berlusconi al 27,4, Roberto Speranza al 23,1; Emma Bonino al 21%; Carlo Calenda al 17,5% e ultimo Matteo Renzi al 10,8. Per quanto riguarda i partiti, la Lega perde qualcosa ma resta al primo posto col 22,6%, il Pd guadagna qualcosa e si piazza al secondo posto col 18,5%, segue Fratelli d'Italia al 18 e M5S al 16,3%.

