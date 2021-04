Donna jihadista si fa esplodere per non essere arrestata: aveva un bimbo in braccio (Di venerdì 2 aprile 2021) Un blitz delle forze di sicurezza tunisine ha scoperto una cellula terroristica legata ad Al Qaeda sulle catene montuose del governatorato di Kasserine. Ma mentre la polizia stava cercando di ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 aprile 2021) Un blitz delle forze di sicurezza tunisine ha scoperto una cellula terroristica legata ad Al Qaeda sulle catene montuose del governatorato di Kasserine. Ma mentre la polizia stava cercando di ...

Ultime Notizie dalla rete : Donna jihadista Donna jihadista si fa esplodere per non essere arrestata: aveva un bimbo in braccio Ma mentre la polizia stava cercando di arrestare una dei tre sospetti jihadisti, la donna si è fatta esplodere azionando una cintura esplosiva mentre teneva tra le braccia un bimbo. Entrambi sono ...

Africa. Estremismo, risorse e sfruttamento. In Mozambico la ricetta del disastro Tomazina Cassiano, una donna di 29 anni sfollata da Palma, ha trascorso sei giorni nascosta nella foresta con la figlia di ... in quella provincia di Cabo Delgado in cui il gruppo jihadista degli ...

Donna jihadista si fa esplodere per non essere arrestata: aveva un bimbo in braccio Un blitz delle forze di sicurezza tunisine ha scoperto una cellula terroristica legata ad Al Qaeda sulle catene montuose del governatorato di Kasserine. Ma mentre la polizia stava cercando di arrestar ...

Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute 1 - IL FINTO SEQUESTRATO DA AL QAEDA «CON LA FARNESINA FACCIAMO I SOLDI» Giovanni Bianconi per il "Corriere della Sera" alessandro sandrini durante il finto sequestro L'ex fidanzata di uno dei due ost ...

