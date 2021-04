Documenti riservatissimi nelle mani della spia dei russi Biot. Più di 80 gli agenti del Cremlino in l’Italia (Di venerdì 2 aprile 2021) Una rete capillare di spionaggio russo tiene sotto controllo il nostro Paese. Il caso Biot scoperchia il pentolone. L’arresto del capitano di fregata che ha venduto a Mosca nove Documenti “riservatissimi” porta dritti a due spie. Spionaggio russo, almeno 80 gli operativi in Italia Due ufficiali del Gru (l’intelligence militare estera) Aleksej Nemudrov, addetto militare dell’ambasciata. E Dmitri Ostroukhov, addetto per l’esercito. Intraprendenti ma poco accorti. Sono stati intercettati dai Servizi italiani e il Cremlino li ha richiamati. Non certo per ‘premiarli’. Ieri si sono imbarcati per Mosca su un volo Aeroflot a Fiumicino. Saranno ‘processati. Visto che hanno messo a repentaglio la rete di spionaggio messa in opera dalle tre agenzie della Federazione. Svr, Gru, Fsb. Sono almeno un’ottantina gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Una rete capillare di spionaggio russo tiene sotto controllo il nostro Paese. Il casoscoperchia il pentolone. L’arresto del capitano di fregata che ha venduto a Mosca nove” porta dritti a due spie. Spionaggio russo, almeno 80 gli operativi in Italia Due ufficiali del Gru (l’intelligence militare estera) Aleksej Nemudrov, addetto militare dell’ambasciata. E Dmitri Ostroukhov, addetto per l’esercito. Intraprendenti ma poco accorti. Sono stati intercettati dai Servizi italiani e illi ha richiamati. Non certo per ‘premiarli’. Ieri si sono imbarcati per Mosca su un volo Aeroflot a Fiumicino. Saranno ‘processati. Visto che hanno messo a repentaglio la rete di spionaggio messa in opera dalle tre agenzieFederazione. Svr, Gru, Fsb. Sono almeno un’ottantina gli ...

