Decisi oggi i nuovi colori delle regioni: in bilico Campania e Veneto (Di venerdì 2 aprile 2021) Come ogni venerdì, i dati del ministero della Salute su curva pandemica e Rt stabiliscono i nuovi colori delle regioni. Da sabato 3 aprile scattano invece i tre giorni di zona rossa per le festività pasquali. I colori delle regioni stabiliti oggi entrano quindi in vigore martedì 6 aprile. Secondo il decreto che entra in vigore il 7 aprile inoltre nessuna regione potrà tornare in giallo almeno fino a maggio. Campania ancora in zona rossa mentre il Veneto si sposta in arancione La Campania dovrebbe rimanere in rosso, mentre il Veneto spera di passare in arancione: «Noi auspichiamo un passaggio di colore», ha detto il governatore Luca Zaia. Si va invece verso la riconferma dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Come ogni venerdì, i dati del ministero della Salute su curva pandemica e Rt stabiliscono i. Da sabato 3 aprile scattano invece i tre giorni di zona rossa per le festività pasquali. Istabilitientrano quindi in vigore martedì 6 aprile. Secondo il decreto che entra in vigore il 7 aprile inoltre nessuna regione potrà tornare in giallo almeno fino a maggio.ancora in zona rossa mentre ilsi sposta in arancione Ladovrebbe rimanere in rosso, mentre ilspera di passare in arancione: «Noi auspichiamo un passaggio di colore», ha detto il governatore Luca Zaia. Si va invece verso la riconferma dei ...

