Covid: Guerini, ‘solidarietà a Speranza senza se e senza ma’ (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Solidarietà senza se e senza ma a Roberto Speranza”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Solidarietàse ema a Roberto”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Lorenzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Guerini, 'solidarietà a Speranza senza se e senza ma'... - TMW_radio : #PrimePagine?? ??Ultimo saluto a Guerini ????Il Covid spaventa i nazionali ??Supermarket Raiola, offerto Haaland ??Juve,… - GiancarloGiral5 : RT @sole24ore: Mattarella: «Aeronautica risorsa per la Repubblica». Guerini: «Preziosa anche contro il Covid» - sole24ore : Mattarella: «Aeronautica risorsa per la Repubblica». Guerini: «Preziosa anche contro il Covid»… - fisco24_info : Mattarella: «Aeronautica risorsa per la Repubblica». Guerini: «Preziosa anche contro il Covid»: Il tradizionale tri… -