"Cos'è Salvini". Travaglio lo irride e la Gruber gode. Beccata dalla regia: molto "equilibrata" | Video (Di venerdì 2 aprile 2021) Le battute di Marco Travaglio per irridere Matteo Salvini scatenano l'ilarità in studio a Otto e mezzo, con la regia che coglie in flagrante la padrona di casa Lilli Gruber bearsi dello humour del direttore del Fatto quotidiano. In collegamento, a Travaglio viene chiesto se è rimasto stupito dal "bombardamento" del leader della Lega contro il ministro della Salute Roberto Speranza. "Fanno bene a tenere i toni bassi e non rispondere per le rime?", lo istiga la Gruber. "Non possono fare altro, lo sapevano benissimo che infilandosi in un governo con Salvini, Salvini avrebbe fatto Salvini - replica Travaglio -. Mi meraviglio della meraviglia, ha fatto così per un anno e mezzo quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Le battute di Marcoperre Matteoscatenano l'ilarità in studio a Otto e mezzo, con lache coglie in flagrante la padrona di casa Lillibearsi dello humour del direttore del Fatto quotidiano. In collegamento, aviene chiesto se è rimasto stupito dal "bombardamento" del leader della Lega contro il ministro della Salute Roberto Speranza. "Fanno bene a tenere i toni bassi e non rispondere per le rime?", lo istiga la. "Non possono fare altro, lo sapevano benissimo che infilandosi in un governo conavrebbe fatto- replica-. Mi meraviglio della meraviglia, ha fatto così per un anno e mezzo quando ...

Advertising

luigimungo : @robertapinotti @pdnetwork Dopo il Rinascimento Saudita di Renzi, quello Europeo di Salvini. Non c'è che dire, nes… - Maria32238841 : @Marco_dreams Ma Salvini ha mai saputo cos'è il rinascimento. O lo cita perché gli piace questa parola e lo fa semb… - NRuju : @francobaietti @GiorgiaMeloni ancora non hai capito che ti sta prendendo per il culo? hai l'esempio pratico di Salv… - Laila76913893 : RT @andreaporto: Se c'è una cosa che mi fa incazzare sono questi sostenitori del M5Stalle, ex concubini di Salvini, fautori dello slogan 't… - andreaporto : Se c'è una cosa che mi fa incazzare sono questi sostenitori del M5Stalle, ex concubini di Salvini, fautori dello sl… -