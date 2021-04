Come pulire e igienizzare lo smartphone (Di venerdì 2 aprile 2021) Spesso, l’igiene non fa rima con pulizia del telefono, si dà infatti priorità al vestiario, alla casa e agli oggetti che siamo abituati ad utilizzare, dimenticando l’accessorio che più di ogni altro al mondo usiamo in termini di frequenza e costanza. Il cellulare è uno di quei pochi a cui non si dà la giusta attenzione in termini di pulizia, che non conosce un prima e un dopo in cui utilizzarlo, complice un uso spasmodico e onnicomprensivo che accompagna ormai da anni la routine anche dei meno giovani. Uno studio americano che risale al 2017 ha dimostrato, tramite l’analisi di germi presenti sui cellulari di un campione di studenti delle superiori, che era presente un numero di batteri dieci volte superiore rispetto ai sedili del water. Abbiamo stilato per questo un mini vademecum per poter disinfettare in tutta sicurezza il tuo cellulare e, perché no, utilizzare questi consigli ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 aprile 2021) Spesso, l’igiene non fa rima con pulizia del telefono, si dà infatti priorità al vestiario, alla casa e agli oggetti che siamo abituati ad utilizzare, dimenticando l’accessorio che più di ogni altro al mondo usiamo in termini di frequenza e costanza. Il cellulare è uno di quei pochi a cui non si dà la giusta attenzione in termini di pulizia, che non conosce un prima e un dopo in cui utilizzarlo, complice un uso spasmodico e onnicomprensivo che accompagna ormai da anni la routine anche dei meno giovani. Uno studio americano che risale al 2017 ha dimostrato, tramite l’analisi di germi presenti sui cellulari di un campione di studenti delle superiori, che era presente un numero di batteri dieci volte superiore rispetto ai sedili del water. Abbiamo stilato per questo un mini vademecum per poter disinfettare in tutta sicurezza il tuo cellulare e, perché no, utilizzare questi consigli ...

CannabisLegion : RT @canapa: #coltivazione della #pianta di #cannabis come trattare delle #signore che ti regalano tanta #gioia #cannabislight #canapa #mar… - nonhonientedadi : Io mi son fissata con i vlog di YouTuber coreani, la mia top tipologia video: -quelle che fanno vedere cosa fanno d… - sangermax : RT @PortodiTrieste: Buone pratiche:per tutelare l’ambiente e pulire il mare dalla plastica,di recente in Sacchetta abbiamo installato il se… - canapa : #coltivazione della #pianta di #cannabis come trattare delle #signore che ti regalano tanta #gioia #cannabislight… - EliaOConnell : Buongiorno moots?? Come state? Io devo pulire casa, piango?? -

Ultime Notizie dalla rete : Come pulire La pala del fico d'India: il suo gel ha effetti rigeneranti ... poiché il gel ha un alto contenuto di minerali e vitamine, viene utilizzato come coadiuvante all'... Per prima cosa bisogna pulire per bene la pala privandola delle spine. Ricordarsi di usare dei guanti ...

Lenovo Yoga 9i - Recensione ... in confezione Lenovo inserisce anche una piccola guida su come mantenerla al meglio, in modo da ... Se siete maniaci della pulizia, vi ritroverete a pulire il notebook giornalmente. Schermo e audio Lo ...

Come pulire e igienizzare i giocattoli dei bambini TrevisoToday FÒREMA CREA IL “PATENTINO” PER I BATTERI CHE PULISCONO LE CALDAIE INDUSTRIALI Bonaka Italia, azienda di Pordenone, ha acquisito i diritti per la distribuzione europea di un innovativo brevetto biotecnologico russo ...

Salerno Pulita, operai in protesta: “noi puliamo, i problemi altrove” (VIDEO) Salerno – Sono arrabbiati e delusi gli operai di Salerno pulita che questa mattina hanno chiesto alla stampa di fare delle riprese all’interno del centro storico di Salerno per mostrare come appare il ...

... poiché il gel ha un alto contenuto di minerali e vitamine, viene utilizzatocoadiuvante all'... Per prima cosa bisognaper bene la pala privandola delle spine. Ricordarsi di usare dei guanti ...... in confezione Lenovo inserisce anche una piccola guida sumantenerla al meglio, in modo da ... Se siete maniaci della pulizia, vi ritroverete ail notebook giornalmente. Schermo e audio Lo ...Bonaka Italia, azienda di Pordenone, ha acquisito i diritti per la distribuzione europea di un innovativo brevetto biotecnologico russo ...Salerno – Sono arrabbiati e delusi gli operai di Salerno pulita che questa mattina hanno chiesto alla stampa di fare delle riprese all’interno del centro storico di Salerno per mostrare come appare il ...