Chiara Ferragni attacca su vaccini in Lombardia: datevi una mossa (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Ferragni contro la Regione Lombardia. In una serie di stories e post su Instagram, l'imprenditrice e influencer ha attaccato la gestione dei vaccini in Lombardia, dopo i molti intoppi delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021)contro la Regione. In una serie di stories e post su Instagram, l'imprenditrice e influencer hato la gestione deiin, dopo i molti intoppi delle ...

Advertising

borghi_claudio : Adesso la giornata a fare gli esegeti di Chiara Ferragni per capire se ce l'avesse di più con Speranza, con la Lomb… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - marcofurfaro : La Regione #Lombardia ha reso un privilegio il diritto di una 90enne a essere vaccinata. E attenzione: non per tute… - FrancescaTGI : RT @francyfra197979: Ciao Chiara Ferragni, quando hai finito di rimettere ordine nella sanità, ti aspettiamo anche all’istruzione?? - lovlyclear : RT @yleniaindenial: In questa periodo storico stanno facendo più Chiara Ferragni e Fedez per questo paese che il nostro governo. Questo dov… -