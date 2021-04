Calcio | Psg | Verratti positivo al Covid

Advertising

Carantus : RT @revneD88: #Verratti già positivo a Gennaio. Di nuovo positivo. Quindi, tamponando la gente anche dopo la 'pozione magica' e dopo che ha… - Eurosport_IT : Dopo Bonucci, anche Verratti positivo al #Coronavirus dopo la nazionale ?? #Verratti | #PSG - HGOsolanolopez : RT @revneD88: #Verratti già positivo a Gennaio. Di nuovo positivo. Quindi, tamponando la gente anche dopo la 'pozione magica' e dopo che ha… - ilgiovanemassi : RT @Fantacalcio: Cluster Italia, positivo anche Verratti: il tweet del Psg - ETGazzetta : #Psg, #Verratti positivo al #Covid dopo gli impegni con la nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Psg

Agenzia ANSA

Marco Verratti è risultato positivo al Covid - 19 e non potrà disputare il match con il Bayern: è quanto annuncia il Paris - Saint - Germain. Verratti aveva giocato con la nazionale due delle tre ...