Bridgerton, Regé-Jean Page non sarà nella seconda stagione

Regé-Jean Page non sarà nella seconda stagione: Bridgerton 2 dovrà rinunciare al Duca di Hastings, Simon il grande assente dei nuovi episodi.

martinamente : RT @Nico__letta: Ah Regé, non ce se comporta così però, eh. #Bridgerton - Giusy18266683 : Regè non èstato confermato nella seconda stagione...INFAMI #Bridgerton - martinamente : RT @RubySussex: CHE COSA CAZZO SIGNIFICA CHE REGÈ NON FARÀ PARTE DEL CAST DELLA SECONDA STAGIONE DI BRIDGERTON? #regejeanpage #bridgertonn… - Hln3A : Il Duca lascia Bridgerton !! Regè lascia #Bridgerton !! - closuretays : regé-jean page esce di scena ma al twitter non interessa perché il vero protagonista di bridgerton è sempre stato anthony e lui soltanto -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton Regé Bridgerton 2, Regé Regé - Jean Page non ci sarà: ora è ufficiale La seconda stagione di Bridgerton sarà senza il Duca di Hastings. Regé - Jean Page non farà parte del cast dell'attesa seconda stagione tratta dal secondo libro "Il visconte che mi amava". Era abbastanza preventivabile, ...

