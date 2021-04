Bernardo De Luca marito Lorena Bianchetti | come si sono conosciuti?

Leggi su youmovies

(Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deè ildi. La loro storia d’amore è partita piano piano per poi farsi travolgere dalla felicitàè la celebre giornalista e conduttrice di A Sua Immagine, la rubrica religiosa che oggi andrà in onda su Rai Uno a partire dalle 14.45 con una puntata speciale, in occasione