Xiaomi, non solo smartphone: ecco Mi Band 6 e Mi Smart Projector 2 Pro (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel recente evento in cui ha presentato gli Smartphone della famiglia Mi 11, Xiaomi ha introdotto anche una Smart Band e un proiettore, rispettivamente denominati Mi Band 6 e Mi Smart Projector 2 Pro. La prima sfoggia un ampio Display AMOLED Touch da 1,56 pollici con una densità di pixel di 326 ppi e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione. Mi Smart Band 6 raddoppia le modalità di fitness arrivando a monitorare fino a 30 differenti workout tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance. La SmartBand offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel recente evento in cui ha presentato glidella famiglia Mi 11,ha introdotto anche unae un proiettore, rispettivamente denominati Mi6 e Mi2 Pro. La prima sfoggia un ampio Display AMOLED Touch da 1,56 pollici con una densità di pixel di 326 ppi e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione. Mi6 raddoppia le modalità di fitness arrivando a monitorare fino a 30 differenti workout tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance. Laoffre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività ...

