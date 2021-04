Violentata una paziente, arrestato un portantino dell’Asp di Enna (Di giovedì 1 aprile 2021) Un portantino dell’Asp di Enna è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una paziente. Enna – Un portantino dell’Asp di Enna è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti di una paziente ricoverata in ospedale. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’uomo ha prima abusato la giovane e poi minacciata di non parlare. Gli approfondimenti sono in corso anche per capire se si è trattato di un singolo episodio o se in passato sono successe altre vicende simili. portantino dell’Asp di Enna arrestato La Squadra Mobile ha effettuato il fermo al ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) Undiè statocon l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una– Undiè statodalla polizia con l’accusa di violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti di unaricoverata in ospedale. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’uomo ha prima abusato la giovane e poi minacciata di non parlare. Gli approfondimenti sono in corso anche per capire se si è trattato di un singolo episodio o se in passato sono successe altre vicende simili.diLa Squadra Mobile ha effettuato il fermo al ...

