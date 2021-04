Vaccini | Rossi-Valle | “Piemonte deve fare di meglio”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 1 aprile 2021) Meno di 10mila somministrazioni dial giorno nella prima metà di marzo. Sono i dati delche non piacciono ai consiglieri regionali Danielee Domenicodel Partito Democratico che annunciano: “Dobbiamodi”. “Secondo i dati del Ministero – rimarcano i due Dem – ilha somministrato il 90,2 % delle dosi ricevute, collocandosi quattordicesimo in Italia, sotto la media italiana del 90,7%. Ma il dato delle dosi ricevute viene caricato con ritardo per tutte le Regioni, quindi in realtà siamo più indietro, all’82,3% delle dosi ricevute”. “Le prestazioni – spiegano – sono confrontabili solo in base alle percentuali di inoculo delle dosi ricevute, i numeri assoluti non hanno senso, viste le dimensioni diverse delle Regioni. ...