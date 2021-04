Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 1/04/21 (Di giovedì 1 aprile 2021) Penso di essere arrivata al punto di non ritorno. Quel punto di non ritorno per cui, da almeno 2/3 settimane a questa parte la parte di puntata dedicata agli Over mi annoia così tanto che non vedo l’ora si parli dei giovani. E chi mi legge da parecchio tempo sa quanto grave sia la situazione considerando la mia allergia ai troni giovani e la mia passione per il trash dei nonny. Il problema è che quest’anno i nonny non sono manco trash, c’è solo noia, accompagnata da noia e condita con altra noia. Dall’altro lato, al contrario, c’è Giacomo Czerny che è un tronista adorabile, Massimiliano Mollicone che tutto sommato sta portando avanti un trono sensato e Samantha Curcio che nel suo starmi poco simpatica quantomeno mi scatena delle reazioni e mi rende facile la scrittura delle opinioni. Con gli Over quest’anno faccio fatica, faccio davvero, davvero, fatica. Dove è finito ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 aprile 2021) Penso di essere arrivata al punto di non ritorno. Quel punto di non ritorno per cui, da almeno 2/3 settimane a questa parte la parte didedicata agli Over mi annoia così tanto che non vedo l’ora si parli dei giovani. E chi mi legge da parecchio tempo sa quanto grave sia la situazione considerando la mia allergia ai troni giovani e la mia passione per il trash dei nonny. Il problema è che quest’anno i nonny non sono manco trash, c’è solo noia, accompagnata da noia e condita con altra noia. Dall’altro lato, al contrario, c’è Giacomo Czerny che è un tronista adorabile, Massimiliano Mollicone che tutto sommato sta portando avanti un trono sensato e Samantha Curcio che nel suo starmi poco simpatica quantomeno mi scatena delle reazioni e mi rende facile la scrittura delle opinioni. Con gli Over quest’anno faccio fatica, faccio davvero, davvero, fatica. Dove è finito ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - marcodimaio : Oggi 1 aprile, #40anni della #poliziadistato. Con la legge 121 del 1981 l’Italia trasformò il Corpo delle guardie d… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - tuttopuntotv : Uomini e donne, qualcosa da chiarire tra Gemma e Nicola #UominieDonne - erikaconlakappa : RT @sheslayss: Le donne non sono neanche una minoranza, se ci unissimo saremmo potentissime e invece ci crescono per odiare noi stesse, com… -