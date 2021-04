Tempesta d’amore anticipazioni | dal 4 al 10 aprile 2021

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 1 aprile 2021) Lucy si accorgerà che Ariane e Steffen stanno organizzando qualche cosa. La Ehrlinger affronterà Baumgartner e le sue ipotesi verranno confermate. La giovane vorrebbe spifferare tutto a Franzi, che, però Steffen ha già manipolato a suo vantaggio. Vanessa farà una dichiarazioneinaspettata Vanessa, come sappiamo, è innamorata di Robert. Nel lussuoso hotel Fürstenhof, è giunta, però, a fargli visita, Valentina e l’uomo non ritiene sia il caso che la figlia venga al corrente di alcuna sua relazione. Così, quando Vanessa, spinta da Cornelia si dichiarerà all’uomo amato, egli le dirà di interrompere la frequentazione. Selina, d’altra parte ha un sospetto, crede che Christoph si occupi di speculazioni. Per farlo, egli userà i soldi che la fondazione ha avuto in beneficenza. La donna, quindi, cercando di scoprire e portare a galla la verità, frugherà ...