Scontro Tommaso Zorzi e Platinette | “Vuoi ancora darmi due sberle?”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Litedurante la puntata di ieri al Maurizio Costanzo Show Nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show, andata in onda ieri mercoledì 31 marzo su Canale 5, c’è stato unotra Mauro Coruzzi () e. Tra i due ci sarebbero vecchi rancori legati ad una frase detta dadurante l’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip: in particolare l’influencer e vincitore del Gf Vip aveva detto che avrebbe voluto “dare due” a Mauro Coruzzi che aveva espresso un suo giudizio sugli omosessuali “vittimisti”. Entrambi sono omosessuali dichiarati, ma hanno una visione opposta. Leggi anche–>e i suoi sentimenti per Oppini: il racconto ...

... la legge per i diritti… Tu parlavi degli omosessuali che si lamentano delle aggressioni omofobe e lo hai chiamato un vittimismo LGBT', ribatte. Gli ospiti del 'Maurizio Costanzo Show' ...Dopo le accuse mosse al Grande Fratello Vip,Zorzi ha avuto unofaccia a faccia con Platinette. Al Maurizio Costanzo Show si è svolto unoinfuocato traZorzi (vincitore dell'ultima edizione del GF Vip) e Platinette. Nella casa del reality show l'influencer aveva affermato di voler prendere a schiaffi il noto volto tv per ...Al Maurizio Costanzo Show Platinette ha avuto un acceso scontro con Tommaso Zorzi, che aveva affermato di volerlo prendere a schiaffi per le sue posizioni in merito alle unioni civile e alla legge ...Si erano già punzecchiati in passato e sul palco del "Maurizio Costanzo Show" è andata in scena la resa dei conti tra Tommaso Zorzi e Platinette. Il vincitore del "Grande Fratello Vip" e opinionista e ...