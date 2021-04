Schianto auto-moto, Bacoli piange un suo figlio: Giuseppe perde la vita a 27 anni (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – E’ di un morto il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Bacoli in via Cuma. Un impatto devastante quello tra una moto ed un’auto e ad avere la peggio il giovane in sella alla motocicletta, Giuseppe Somma, 27enne del posto e titolare di un’officina, che è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo dei sanitari del 118, che hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Sono ancora incerte le cause dello scontro e sul caso indagano i Carabinieri e la Polizia del comando locale. Proclamato in città il lutto cittadino. A renderlo noto il sindaco Josi della Ragione: “Un dolore atroce. Bacoli piange la scomparsa di un suo giovane figlio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – E’ di un morto il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi ain via Cuma. Un impatto devastante quello tra unaed un’e ad avere la peggio il giovane in sella allacicletta,Somma, 27enne del posto e titolare di un’officina, che è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo dei sanitari del 118, che hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Sono ancora incerte le cause dello scontro e sul caso indagano i Carabinieri e la Polizia del comando locale. Proclamato in città il lutto cittadino. A renderlo noto il sindaco Josi della Ragione: “Un dolore atroce.la scomparsa di un suo giovane...

