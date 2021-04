Scanzi: Travaglio e Berlinguer in difesa, il Codacons attacca (Di giovedì 1 aprile 2021) Andrea Scanzi non smette di far parlare di sé, dopo il suo scivolone sul vaccino anche Berlinguer e Travaglio perdono l’equilibrio Solo bugie da Marco Travaglio per difendere il collega e istigazione alla violazione del piano vaccinale per la giornalista Bianca Berlinguer. Queste sono le denunce partite dal Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 aprile 2021) Andreanon smette di far parlare di sé, dopo il suo scivolone sul vaccino ancheperdono l’equilibrio Solo bugie da Marcoper difendere il collega e istigazione alla violazione del piano vaccinale per la giornalista Bianca. Queste sono le denunce partite dal, il Coordinamento delle associazioni per la L'articolo proviene da Consumatore.com.

