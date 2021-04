Sassoli e PD: “non mi candido a Roma, ho una sola parola” (Di giovedì 1 aprile 2021) David Sassoli ai cronisti: “Voglio finire il mio mandato all’Europarlamento” e “ho già spiegato a settembre la mia posizione ed ho detto no, che devo finire il mio mandato all’Europarlamento. Una mia candidatura non è possibile”. Sassoli cosa ha detto? Io sono abituato a dire una cosa sola”. Così il presidente del Parlamento Europeo David Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Davidai cronisti: “Voglio finire il mio mandato all’Europarlamento” e “ho già spiegato a settembre la mia posizione ed ho detto no, che devo finire il mio mandato all’Europarlamento. Una mia candidatura non è possibile”.cosa ha detto? Io sono abituato a dire una cosa”. Così il presidente del Parlamento Europeo David

