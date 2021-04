Rifiuti, con la modifica delle norme sulla Tari si rischia un aumento della pressione fiscale (Di giovedì 1 aprile 2021) di Arcangelo Brancaccio I nuovi criteri di assimilazione dei Rifiuti, introdotti dal D.Lgs. 116/2020, eliminano i regolamenti con i quali i Comuni assimilavano agli urbani i Rifiuti speciali prodotti da enti e imprese, stabilendo il relativo tributo, e introducono un’assimilazione ex lege. Questo, se da un lato semplifica la vita alle imprese e le sottrae all’arbitrio dei Comuni, dall’altro contrasta con l’orientamento consolidatosi negli ultimi due decenni e comporterà, con ogni probabilità, un aumento della tassa Rifiuti per tutte le utenze. Negli anni, le norme in materia erano andate in direzione di una delimitazione delle aree dove si producono Rifiuti speciali (sulle quali si paga la Tari), anche per le proteste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) di Arcangelo Brancaccio I nuovi criteri di assimilazione dei, introdotti dal D.Lgs. 116/2020, eliminano i regolamenti con i quali i Comuni assimilavano agli urbani ispeciali prodotti da enti e imprese, stabilendo il relativo tributo, e introducono un’assimilazione ex lege. Questo, se da un lato semplifica la vita alle imprese e le sottrae all’arbitrio dei Comuni, dall’altro contrasta con l’orientamento consolidatosi negli ultimi due decenni e comporterà, con ogni probabilità, untassaper tutte le utenze. Negli anni, lein materia erano andate in direzione di una delimitazionearee dove si produconospeciali (sulle quali si paga la), anche per le proteste ...

