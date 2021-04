Quando tornerò Di cosa parliamo quando parliamo di badanti dell' est

(Di giovedì 1 aprile 2021) Mi capita spesso di domandarmipensino, ma soprattuttoportino nel cuore leche vengono dall’Est. Anche da altre parti, ma soprattutto dall’Est, qualche volta a poche ore di pullman di distanza, poche, eppure tantissime, infinitamente gravose per molte di loro: lo spazioa lontananza, di un distacco doloroso, di un abbandono necessario ma triste. Come pensano ai loro figli lasciati lì?li rivedranno,pensano davvero dei bambini che accudiscono qui, sottraendo tempo, attenzione, affetto a chi sta lontano, abbandonato, sì, abbandonato? Ecco perché il nuovo romanzo di Marco Balzano, “” (Einaudi), costringe a un esercizio di empatia con chi è partito per case lontane e non è ...

