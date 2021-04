Advertising

TV7Benevento : **Pd: Sassoli al Nazareno per vedere Letta**... - Blackskorpion4 : RT @ilfoglio_it: L'incontro informale tra Fraccaro e Sassoli. Si parla del futuro dell'alleanza Pd-M5s? ''Due chiacchiere tra amici, solo u… - sissiisissi2 : RT @ilfoglio_it: L'incontro informale tra Fraccaro e Sassoli. Si parla del futuro dell'alleanza Pd-M5s? ''Due chiacchiere tra amici, solo u… - ilfoglio_it : L'incontro informale tra Fraccaro e Sassoli. Si parla del futuro dell'alleanza Pd-M5s? ''Due chiacchiere tra amici,… - ClaudioCrosara : @LiaQuartapelle @EnricoLetta @ispionline quale Europa? Quella che vuole Macron oppure quella che vogliono i Tedesch… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Sassoli

Il Foglio

Ma nemmeno ilsembra aver trovato la quadra in merito a Roma Capitale. Le difficoltà sul tappeto ... Per questo, se nei giorni scorsi il Nazareno aveva pensato di riproporre il nome di David, ...Un ottimo curriculum, insomma, che potrebbe portarla ad essere la prossima candidata"in quota rosa" per il Campidoglio. Roma, Gualtieri non ha i numeri. Letta ora punta super far fuori ...Via alle primarie e via al Gualtieri contro Calenda. I sondaggi vedono l’ex-ministro dell’Economia anche davanti la Raggi. Ma occhio al nome a sorpresa.Le voci sulla possibile candidatura di Marianna Madia, il prossimo rinnovo della segreteria cittadina e l'impegno in prima linea delle dem romane in vista del voto per il Campidoglio . Intervista a Pa ...