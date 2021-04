Advertising

Billa42_ : Obrador censura gli USA sul rapporto sui diritti umani -

Ultime Notizie dalla rete : Obrador censura

ANSA Nuova Europa

...da Facebook e Twitter ai messagii del presidente USA pone un caso estremamente grave di... Non sono d'accordo, non lo accetto ', Ha apertamente affermato Lopez. Quindi ha paragonato la ...Il presidente del Messico Andrés Manuel Lópezha criticato "la" che social network come Twitter, Facebook e Instagram hanno imposto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a seguito dell'assalto al Congresso americano ...