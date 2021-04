Nuoto, Gregorio Paltrinieri domina gli 800 sl con un gran tempo. Battuti Detti e De Tullio (Di giovedì 1 aprile 2021) Prima finale e primo show nella piscina degli Assoluti primaverili di Riccione 2021 con la grande sfida tra Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti negli 800 stile libero uomini. Un confronto nei fatti dominato dal campione carpigiano, oro olimpico nei 1500 stile libero a Rio 2016 e campione del mondo in carica di questa specialità. Una tattica di gara all’arrembaggio fin dalle prime bracciate, con un passaggio micidiale ai 200 metri di 1’52?08 e un altro altrettanto impressionante ai 400 metri di 3’47?96 al di sotto del primato europeo da lui detenuto. Un ritmo eccessivo anche per Greg che nella seconda parte di gara ha fatto fatica, girando sul 29? per vasca, contrariamente ai 28? dei primi 400 metri. Tuttavia la chiosa a 7’41?96 ha portato a un tempo eccellente, di ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Prima finale e primo show nella piscina degli Assoluti primaverili di Riccione 2021 con lade sfida trae Gabrielenegli 800 stile libero uomini. Un confronto nei fattito dal campione carpigiano, oro olimpico nei 1500 stile libero a Rio 2016 e campione del mondo in carica di questa specialità. Una tattica di gara all’arrembaggio fin dalle prime bracciate, con un passaggio micidiale ai 200 metri di 1’52?08 e un altro altrettanto impressionante ai 400 metri di 3’47?96 al di sotto del primato europeo da lui detenuto. Un ritmo eccessivo anche per Greg che nella seconda parte di gara ha fatto fatica, girando sul 29? per vasca, contrariamente ai 28? dei primi 400 metri. Tuttavia la chiosa a 7’41?96 ha portato a uneccellente, di ...

