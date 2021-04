NieR Replicant ver. 1.22474487139, trailer in stile slow life RPG per il 1 aprile – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 aprile 2021) Square Enix ha realizzato un trailer in stile slow life RPG, alla Story of Seasons, per NieR Replicant ver. 1.22474487139, ma si tratta di un evidente pesce d’aprile.. NieR Replicant ver. 1.22474487139 è protagonista di un nuovo, divertente trailer che dipinge le meccaniche dell’atteso remake come quelle di uno slow life RPG alla Story of Seasons. Si tratta ovviamente di un pesce d’aprile da parte di Square Enix. Come potete leggere nel nostro provato di NieR Replicant ver. 1.22474487139, infatti, il gioco vanta atmosfere decisamente differenti, molto più orientate all’azione. Dunque ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) Square Enix ha realizzato uninRPG, alla Story of Seasons, perver. 1., ma si tratta di un evidente pesce d’..ver. 1.è protagonista di un nuovo, divertenteche dipinge le meccaniche dell’atteso remake come quelle di unoRPG alla Story of Seasons. Si tratta ovviamente di un pesce d’da parte di Square Enix. Come potete leggere nel nostro provato diver. 1., infatti, il gioco vanta atmosfere decisamente differenti, molto più orientate all’azione. Dunque ...

