NebbiaGialla | torna il festival sui libri crime con un ospite d’eccezione

(Di giovedì 1 aprile 2021) Gli eventi culturali non si fermano. Nonostante la pandemia. E tutti i problemi che essa comporta. Una soluzione si trova sempre, però. Anche se ciò significa dover partecipare agli eventi da casa. Tramite la linea internet. E il proprio computer. Invece di poter girare liberamente per la fiera. Ed è quello che succederà con

Ultime Notizie dalla rete : NebbiaGialla torna

Il 17 e 18 aprileilSuzzara Noir Festival , la manifestazione dedicata alla letteratura gialla che è diventata un punto di riferimento per gli scrittori di genere e per un pubblico amante della ...ilSuzzara Noir Festival e festeggia la 15/ma edizione, il 17 e 18 aprile, con Michael Connelly che nel giorno d'apertura presenterà in streaming alle 20.00 il nuovo romanzo 'La ...Sabato 17 e domenica 18 aprile torna il NebbiaGialla Suzzara Noir Festival. In occasione dell'edizione 2021, che sarà online, c'è la grande novità del collegamento da Los Angeles con il grande ...Il 17 e 18 aprile torna il festival noir giunto alla quindicesima edizione. Lo scrittore aprirà la rassegna presentando alle 20 il nuovo romanzo ...