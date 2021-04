Le dichiarazioni alla vigilia di Chievo-Spal (Di giovedì 1 aprile 2021) Domani, 2 aprile, allo stadio Bentegodi di Verona si affronteranno i padroni di casa del Chievo e la Spal. La sfida vale moltissimo, con le due squadre separate da un solo punto in classifica. Per entrambe vincere sarebbe importantissimo perché significherebbe sconfiggere una diretta concorrente per i play off. Di seguito . CHE COS’HA DETTO IL TECNICO DELLA Spal RASTELLI alla vigilia DI Chievo-Spal? Sfida che vale molto per la classifica di entrambe come abbiamo detto, con la Spal che parte un punticino sopra. Il tecnico dei ferraresi Rastelli, alla vigilia di Chievo-Spal, ha affermato: “Abbiamo lavorato sotto tutti gli aspetti, da quello fisico a quello tecnico e tattico. Quelli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Domani, 2 aprile, allo stadio Bentegodi di Verona si affronteranno i padroni di casa dele la. La sfida vale moltissimo, con le due squadre separate da un solo punto in classifica. Per entrambe vincere sarebbe importantissimo perché significherebbe sconfiggere una diretta concorrente per i play off. Di seguito . CHE COS’HA DETTO IL TECNICO DELLARASTELLIDI? Sfida che vale molto per la classifica di entrambe come abbiamo detto, con lache parte un punticino sopra. Il tecnico dei ferraresi Rastelli,di, ha affermato: “Abbiamo lavorato sotto tutti gli aspetti, da quello fisico a quello tecnico e tattico. Quelli ...

Advertising

reportrai3 : Attilio #Fontana indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure per la vicenda… - ilpost : Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nell’inc… - fattoquotidiano : GIUSTIZIA I pasdaran 'garantisti' dovranno ritirare gli emendamenti anti-pm: volevano vietare le dichiarazioni e im… - francesco088661 : RT @francesco088661: @Lucillab4 Speranza non andava riconfermato per alcune importanti dichiarazioni che alla prova dei fatti hanno dato ri… - NelloBattiloro : RT @fasulo_antonio: Attilio #Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nell’inchiesta sulla fornitura dei camici… -