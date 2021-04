Lazio, ansia per Luis Alberto: ora gli esami (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA - É scattato l'allarme Luis Alberto dopo lo scontro di gioco in allenamento di ieri. Problemi alla caviglia, sono ore di apprensione. Simone Inzaghi teme di dover rinunciare al suo Mago per la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA - É scattato l'allarmedopo lo scontro di gioco in allenamento di ieri. Problemi alla caviglia, sono ore di apprensione. Simone Inzaghi teme di dover rinunciare al suo Mago per la ...

