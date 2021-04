La Procura di Milano indaga sul presidente Attilio Fontana: “Colpo alla sua credibilità” (Di giovedì 1 aprile 2021) indagato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Le accuse sono per falsa dichiarazione e autoriciclaggio. In corso le indagini della Procura di Milano. Accuse di falsa dichiarazione e autoricilaggio contro il presidente Fontana “La nuova accusa rivolta dalla Procura della Repubblica di Milano al presidente Fontana è l’ennesimo Colpo alla sua credibilità. Un’accusa non è una sentenza e prendiamo atto della disponibilità assicurata dai suoi legali a chiarire la zona d’ombra che avvolge i suoi fondi detenuti all’estero e fatti rientrare con la voluntary disclosure nel 2015”. A scriverlo in una nota ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)to ildella Lombardia,. Le accuse sono per falsa dichiarazione e autoriciclaggio. In corso le indagini delladi. Accuse di falsa dichiarazione e autoricilaggio contro il“La nuova accusa rivolta ddella Repubblica dialè l’ennesimosua. Un’accusa non è una sentenza e prendiamo atto della disponibilità assicurata dai suoi legali a chiarire la zona d’ombra che avvolge i suoi fondi detenuti all’estero e fatti rientrare con la voluntary disclosure nel 2015”. A scriverlo in una nota ...

