Joe T Vannelli DJ set in diretta dalla Rocca di Monfalcone (Di giovedì 1 aprile 2021) Storia, arte, natura e bellezza sono gli ingredienti che accompagnano il format streaming di Joe T Vannelli che, con il suo Live on Tour, promuove, in tutto il mondo, le bellezze del territorio italiano, abbinate alla musica House. Oggi 1 aprile, il noto DJ e Producer di fama internazionale, suonerà dalla Rocca di Monfalcone, per realizzare uno streaming su Facebook, senza pubblico dal vivo, ma con migliaia di utenti collegati da ogni parte del mondo. In una Rocca deserta, chiusa, come tutti gli altri musei italiani a seguito delle direttive, Vannelli realizzerà la sua prima tappa dal Friuli Venezia Giulia, 39esima dall’inizio del suo tour. La Rocca di Monfalcone, simbolo della città, costruzione fortificata di origine medievale, gli è ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 aprile 2021) Storia, arte, natura e bellezza sono gli ingredienti che accompagnano il format streaming di Joe Tche, con il suo Live on Tour, promuove, in tutto il mondo, le bellezze del territorio italiano, abbinate alla musica House. Oggi 1 aprile, il noto DJ e Producer di fama internazionale, suoneràdi, per realizzare uno streaming su Facebook, senza pubblico dal vivo, ma con migliaia di utenti collegati da ogni parte del mondo. In unadeserta, chiusa, come tutti gli altri musei italiani a seguito delle direttive,realizzerà la sua prima tappa dal Friuli Venezia Giulia, 39esima dall’inizio del suo tour. Ladi, simbolo della città, costruzione fortificata di origine medievale, gli è ...

00.03 / Joe T Vannelli in Friuli con il Live on Tour Il Friuli Primo Italiano ad aver vinto i dj Awards, si è esibito nei locali più famosi del pianeta Joe T Vannelli, nome d’arte di Giuseppe Troccoli, è stato protagonista di club e serate che hanno scritto la storia della musica house: il locale “After Dark”, il fuoriorario “Exogroove”, il dinner cl ...

