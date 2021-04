Isola dei famosi 2021, Iva Zanicchi confessa: ‘Sono superstiziosa, mi tocco la t** destra” (Di giovedì 1 aprile 2021) Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi hanno confessato di essere superstiziosi nella terza puntata dell’Isola dei famosi 2021: ecco i loro riti scaramantici Dopo l’eliminazione di Miryea Stabile, che ha lasciato la palapa, Ilary Blasi si è collegata con Playa Parasite, che è stata ufficialmente chiusa. I due anti-naufraghi Ubaldo e Fariba sono diventati ufficialmente naufraghi. Nel frattempo, gli altri naufraghi della spiaggia principale si sono sfidati in una prova ricompensa, che consisteva nel colpire più cartelli possibili per aggiudicarsi dei tranci di pizza. Soltanto 4 sono stati conquistati dai concorrenti. A quel punto, è arrivato un siparietto sulle superstizioni dei opinionisti, tra cui Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ilary ha chiesto alla cantante emiliana se avesse qualche ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Ivae Tommaso Zorzi hannoto di essere superstiziosi nella terza puntata dell’dei: ecco i loro riti scaramantici Dopo l’eliminazione di Miryea Stabile, che ha lasciato la palapa, Ilary Blasi si è collegata con Playa Parasite, che è stata ufficialmente chiusa. I due anti-naufraghi Ubaldo e Fariba sono diventati ufficialmente naufraghi. Nel frattempo, gli altri naufraghi della spiaggia principale si sono sfidati in una prova ricompensa, che consisteva nel colpire più cartelli possibili per aggiudicarsi dei tranci di pizza. Soltanto 4 sono stati conquistati dai concorrenti. A quel punto, è arrivato un siparietto sulle superstizioni dei opinionisti, tra cui Ivae Tommaso Zorzi. Ilary ha chiesto alla cantante emiliana se avesse qualche ...

