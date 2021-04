Inter, Guarin shock: l’ex nerazzurro arrestato per aver aggredito i genitori (Di giovedì 1 aprile 2021) shock Fredy Alejandro Guarín.VIDEO, Pardo Intervista Allegri: “Il mio sogno da bambino? Volevo fare il portuale”. E Capello…A pochi giorni dalla Pasqua l'ex centrocampista dell'Inter è stato protagonista di una rissa in famiglia. Secondo le ultime indiscrezioni, Guarín sarebbe stato arrestato a a Medellin dopo una discussione palesemente degenerata con i propri cari. Restano da chiarire le circostanze ma l'attuale centrocampista del Millonarios avrebbe anche aggredito un poliziotto che ha tentato, invano, di fermare l'aggressione dell'ex nerazzurro.Inter, l’analisi di Materazzi: “Tutti vorrebbero essere al posto dei nerazzurri, il destino è nelle mani di Conte”embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/habladeportes/status/1377656472847405063?s=21"Stanno ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 aprile 2021)Fredy Alejandro Guarín.VIDEO, Pardovista Allegri: “Il mio sogno da bambino? Volevo fare il portuale”. E Capello…A pochi giorni dalla Pasqua l'ex centrocampista dell'è stato protagonista di una rissa in famiglia. Secondo le ultime indiscrezioni, Guarín sarebbe statoa a Medellin dopo una discussione palesemente degenerata con i propri cari. Restano da chiarire le circostanze ma l'attuale centrocampista del Millonarios avrebbe ancheun poliziotto che ha tentato, invano, di fermare l'aggressione dell'ex, l’analisi di Materazzi: “Tutti vorrebbero essere al posto dei nerazzurri, il destino è nelle mani di Conte”embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/habladeportes/status/1377656472847405063?s=21"Stanno ...

