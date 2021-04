Inter, buone notizie sul fronte Covid: Stefan De Vrij negativo (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il caos focolaio e il rinvio di Inter – Sassuolo, ora i nerazzurri svuotano l’infermeria. Anche De Vrij risulta negativo al tampone Pare che la tempesta stia per passare in casa Inter. Dopo i rientrati Handanovic e Vecino, anche Stefan De Vrij, perno centrale della difesa a 3 di Antonio Conte, è risultato negativo all’ultimo test effettuato ieri. L’olandese era stato trovato positivo al virus durante il secondo giro di tamponi dei nerazzurri, avvenuto il 18 Marzo, e dopo aver saltato gli impegni con la nazionale ed essere stato in isolamento, torna a disposizione di Conte. Fortemente motivato dal rientro, il numero 6 dell’Inter si candida ora per una maglia da titolare contro il Bologna.Non è da escludere però che per la gara di sabato sera i ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il caos focolaio e il rinvio di– Sassuolo, ora i nerazzurri svuotano l’infermeria. Anche Derisultaal tampone Pare che la tempesta stia per passare in casa. Dopo i rientrati Handanovic e Vecino, ancheDe, perno centrale della difesa a 3 di Antonio Conte, è risultatoall’ultimo test effettuato ieri. L’olandese era stato trovato positivo al virus durante il secondo giro di tamponi dei nerazzurri, avvenuto il 18 Marzo, e dopo aver saltato gli impegni con la nazionale ed essere stato in isolamento, torna a disposizione di Conte. Fortemente motivato dal rientro, il numero 6 dell’si candida ora per una maglia da titolare contro il Bologna.Non è da escludere però che per la gara di sabato sera i ...

