Il CSI Salerno, dà il via il progetto "AttiviAMOci" (Di venerdì 2 aprile 2021) Il CSI Salerno scende in campo al fianco di chi ha bisogno. Parte, infatti, il progetto "AttiviAMOci: Antenna territoriale Assistenza Covid" promosso dal comitato territoriale presieduto da Teresa Falco nell'ambito del Bando 2020 "Povertà e Fragilità Sociali". Il progetto nasce con l'obiettivo di creare un'antenna territoriale che possa rappresentare un punto di contatto per le richieste di aiuto da parte di famiglie e persone indigenti, offrendo inoltre un supporto importante in termini di socialità e di sostegno psicologico. La straordinarietà e la complessità dell'emergenza sanitaria nata dalla diffusione del Covid-19, ha generato due importanti problemi: la crescente indigenza della popolazione, specie delle famiglie che già viaggiavano sulla soglia di povertà e un diffuso malessere psicologico. Questa condizione ...

