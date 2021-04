Hunt: Showdown svela il nuovo inquietante boss, Scrapbeak, in un trailer molto crudo (Di giovedì 1 aprile 2021) Il "gioco del cacciatore di taglie" di Crytek, Hunt: Showdown, festeggia tre anni di attività con un nuovo boss, il pericoloso Scrapbeak. Nell'apposito aggiornamento, una nuova minaccia emerge dalle tenebre, in attesa che i Cacciatori facciano un passo falso. Si tratta di un soldato veterano, divenuto un abominio in grado di prevenire le mosse dei suoi avversari. Scrapbeak arriva in concomitanza con un evento speciale d'anniversario, ricco di premi da sbloccare con i punti eventi guadagnabili. Tra questi nuove armi, oggetti e un nuovo Cacciatore: il Plague Doctor. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021) Il "gioco del cacciatore di taglie" di Crytek,, festeggia tre anni di attività con un, il pericoloso. Nell'apposito aggiornamento, una nuova minaccia emerge dalle tenebre, in attesa che i Cacciatori facciano un passo falso. Si tratta di un soldato veterano, divenuto un abominio in grado di prevenire le mosse dei suoi avversari.arriva in concomitanza con un evento speciale d'anniversario, ricco di premi da sbloccare con i punti eventi guadagnabili. Tra questi nuove armi, oggetti e unCacciatore: il Plague Doctor. Leggi altro...

Advertising

misteruplay2016 : Hunt: Showdown svela il suo nuovo boss, Scrapbeak, in un trailer molto crudo - zazoomblog : Hunt: Showdown svela il suo nuovo boss Scrapbeak in un trailer molto crudo - #Hunt: #Showdown #svela #nuovo - Eurogamer_it : #HuntShowdown svela il suo nuovo boss, #Scrapbeak, in un trailer molto crudo - PoroMandrake : Hunt Showdown, l'ho preso lo scorso weekend. Il main theme (Bullet's lullaby) è stupendo, così come le artwork dei… - Il_Paradroide : L'ultima 'caccia' di Hunt Showdown piacerebbe proprio a Marco @_Mdk7_ -

Ultime Notizie dalla rete : Hunt Showdown Hunt: Showdown svela il suo nuovo boss, Scrapbeak, in un trailer molto crudo Il "gioco del cacciatore di taglie" di Crytek , Hunt: Showdown , festeggia tre anni di attività con un nuovo boss, il pericoloso Scrapbeak . Nell'apposito aggiornamento, una nuova minaccia emerge dalle tenebre, in attesa che i Cacciatori facciano ...

Hunt Shodown: trailer del boss Scrapbeak Hunt Showdown è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca sulla stellina da app e mobile o alla voce 'Segui' . Commenta nel nostro Forum Tags Crytek ...

Hunt Showdown, ecco l'update 1.5 iCrewPlay.com Hunt: Showdown svela il suo nuovo boss, Scrapbeak, in un trailer molto crudo Il "gioco del cacciatore di taglie" di Crytek, Hunt: Showdown, festeggia tre anni di attività con un nuovo boss, il pericoloso Scrapbeak. Nell'apposito aggiornamento, una nuova minaccia emerge dalle t ...

Hunt: Showdown, inizia l'evento As The Crow Flies, nuovo boss in arrivo Hunt: Showdown, inizia l'evento As The Crow Flies, nuovo boss in arrivo | Crytek intende festeggiare il terzo anniversario con ricompense speciali.

Il "gioco del cacciatore di taglie" di Crytek ,, festeggia tre anni di attività con un nuovo boss, il pericoloso Scrapbeak . Nell'apposito aggiornamento, una nuova minaccia emerge dalle tenebre, in attesa che i Cacciatori facciano ...è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca sulla stellina da app e mobile o alla voce 'Segui' . Commenta nel nostro Forum Tags Crytek ...Il "gioco del cacciatore di taglie" di Crytek, Hunt: Showdown, festeggia tre anni di attività con un nuovo boss, il pericoloso Scrapbeak. Nell'apposito aggiornamento, una nuova minaccia emerge dalle t ...Hunt: Showdown, inizia l'evento As The Crow Flies, nuovo boss in arrivo | Crytek intende festeggiare il terzo anniversario con ricompense speciali.