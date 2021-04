Giro delle Fiandre 2021: data, orario, diretta tv e streaming della “Ronde” (Di giovedì 1 aprile 2021) Domenica 4 aprile è il giorno del Giro delle Fiandre 2021, la “Ronde van Vlaanderen” che quest’anno torna a disputarsi nel giorno di Pasqua. Un appuntamento da non perdere, con i 263,7 chilometri da Antwerp a Oudenaarde caratterizzati da 19 muri e 17 tratti in pavè: considerando anche il rinvio della Parigi-Roubaix, si tratta probabilmente dell’apice della stagione delle Classiche primaverili, senza nulla togliere agli appuntamenti sulle Ardenne che andranno in scena nelle prossime settimane. Andiamo quindi a scoprire come e quando seguire l’edizione 2021 del Fiandre. IN TV – Il Giro delle Fiandre sarà trasmesso domenica 4 aprile in diretta tv ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Domenica 4 aprile è il giorno del, la “van Vlaanderen” che quest’anno torna a disputarsi nel giorno di Pasqua. Un appuntamento da non perdere, con i 263,7 chilometri da Antwerp a Oudenaarde caratterizzati da 19 muri e 17 tratti in pavè: considerando anche il rinvioParigi-Roubaix, si tratta probabilmente dell’apicestagioneClassiche primaverili, senza nulla togliere agli appuntamenti sulle Ardenne che andranno in scena nelle prossime settimane. Andiamo quindi a scoprire come e quando seguire l’edizionedel. IN TV – Ilsarà trasmesso domenica 4 aprile intv ...

Advertising

LacrimeLM : RT @GiuseppeTurrisi: 'Preposto #NelServizio delle stelle, Io giro, come una ruota, Che s'invola all'istante sull’abisso, Che finisce sull'o… - TOSADORIDANIELA : RT @GiuseppeTurrisi: 'Preposto #NelServizio delle stelle, Io giro, come una ruota, Che s'invola all'istante sull’abisso, Che finisce sull'o… - Vallescrivia : RT @newsmarijuanait: La #cannabis non è uno scherzo, lo abbiamo già detto, ma chi continua con il #proibizionismo insensato o chi insiste a… - 4Tchat : RT @newsmarijuanait: La #cannabis non è uno scherzo, lo abbiamo già detto, ma chi continua con il #proibizionismo insensato o chi insiste a… - LucarellaAndrea : RT @NonEvoluto: Altro giro, altra partnership da parte dell' @acmilan con conseguente ampliamento delle opportunità per incrementare i rica… -