Gianluca Vacchi sotto il sole non balla più… fa il giardiniere

(Di giovedì 1 aprile 2021) Una veste tutta nuova per. Dopo essersi mostrato come ballerino scatenato, come compagno innamorato di Sharon Fonseca e come papà tenerissimo di Blu Jerusalema , ora si reinventa ...

Advertising

delenaobsessjon : GIANLUCA VACCHI - andrewsword2 : RT @RICKYROCK197: L'ex fidanzata di Gianluca Vacchi ha 2,3K di follower su Instagram. Sappiate che io sono cugino di quarto grado della sor… - AndLuc70 : @pisto_gol Perché hai postato una foto di Gianluca Vacchi? ?????? - ConeySwan : @pisto_gol e Gianluca Vacchi muto - RICKYROCK197 : L'ex fidanzata di Gianluca Vacchi ha 2,3K di follower su Instagram. Sappiate che io sono cugino di quarto grado del… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi

TGCOM

Una veste tutta nuova per. Dopo essersi mostrato come ballerino scatenato, come compagno innamorato di Sharon Fonseca e come papà tenerissimo di Blu Jerusalema , ora si reinventa anche come giardiniere. Su ...Quando si dice che un figlio ti cambia la vita.era l'emblema del manager scanzonato, re dei balletti sui social e dei Tik - Tok di coppia. Ha sempre inventato danze travolgenti e sensuali a fianco delle sue compagne, fino all'...Una veste tutta nuova per Gianluca Vacchi. Dopo essersi mostrato come ballerino scatenato, come compagno innamorato di Sharon Fonseca e come papà tenerissimo di Blu Jerusalema, ora si reinventa anche ...Vincenzo Alfieri oggi conosciuto come influencer per i suoi video ironici è il classico Scugnizzo Napoletano. Cresciuto tra le strade di quella splendida ...