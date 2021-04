Free2Move eSolutions, completata la joint venture tra Stellantis ed Engie EPS per l’e-mobility (Di giovedì 1 aprile 2021) Si chiamerà Free2Move eSolutions la joint venture annunciata lo scorso 26 gennaio tra Stellantis ed Engie EPS per supportare e favorire la transizione alla mobilità elettrica offrendo soluzioni innovative e su misura per gli attori della catena del valore, sia privati che aziendali. La joint venture semplificherà l’accesso alla e-mobility e arricchirà l’attuale portafoglio di Free2Move con una serie di offerte dedicate al 100% alla mobilità elettrica. L’ambito di azione di Free2Move eSolutions spazierà dalle infrastrutture di ricarica (installazione, assistenza ed esercizio) agli abbonamenti per la ricarica pubblica e domestica a canone mensile, fino alla gestione del ciclo di vita ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Si chiameràlaannunciata lo scorso 26 gennaio traedEPS per supportare e favorire la transizione alla mobilità elettrica offrendo soluzioni innovative e su misura per gli attori della catena del valore, sia privati che aziendali. Lasemplificherà l’accesso alla e-e arricchirà l’attuale portafoglio dicon una serie di offerte dedicate al 100% alla mobilità elettrica. L’ambito di azione dispazierà dalle infrastrutture di ricarica (installazione, assistenza ed esercizio) agli abbonamenti per la ricarica pubblica e domestica a canone mensile, fino alla gestione del ciclo di vita ...

