Finalmente Ventura! (Di giovedì 1 aprile 2021) Simona Ventura - Game of Games A Simona Ventura non serviva una serata di Sanremo ma un programma che le consentisse di rispolverare qualità che le appartengono da sempre. Perché finché bazzichi ai "margini" di The Voice o ti fai l'inutile mazzo nel mezzogiorno della domenica, l'essere Ventura è persino un danno, quasi una beffa. A Game of Games, invece, il bello di riscoprire una professionista del piccolo schermo. Divertente, divertita, sadica al punto giusto, con la battuta sempre pronta. Una padrona di casa perfetta per il nuovo show di Rai 2, una "americanata" (l'originale è a stelle e strisce con Ellen DeGeneres) che riconsegna alla conduttrice leggerezza e un certo peso, persi dopo tanto e incomprensibile girovagare. Game of Games non è la trasmissione della vita e non ha nemmeno chissà quali pretese. Si gioca, si ride, si scherza come si fa altrove (citofonare Stasera Tutto ...

