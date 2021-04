Ferrari Portofino M - M come Modificata (e migliorata) (Di giovedì 1 aprile 2021) Portofino M, dove la novità è tutta in quella lettera finale rossa. l'iniziale di Modificata, storica definizione per le versioni rivedute e corrette delle Ferrari, come la 512 M del 1970, o la stradalissima 575M Maranello (anno del Signore 2002). E sono soltanto le prime che mi vengono alla mente. In quella M, poi, è fin troppo facile leggerci pure l'iniziale di Maranello. O addirittura della parola maschio, per calarci nella specificità di questa versione 2.0, visto che tutte le novità meccaniche di questa Portofino sono pensate, cercate e volute per rendere più scintillanti e completi i suoi lati marziali: nuova release per il motore, cambio aggiornato, Manettino dagli orizzonti più ampi. Tutte cose delle quali parleremo in maniera diffusa e che non intaccano minimamente i lati lifestyle della ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 aprile 2021)M, dove la novità è tutta in quella lettera finale rossa. l'iniziale di, storica definizione per le versioni rivedute e corrette dellela 512 M del 1970, o la stradalissima 575M Maranello (anno del Signore 2002). E sono soltanto le prime che mi vengono alla mente. In quella M, poi, è fin troppo facile leggerci pure l'iniziale di Maranello. O addirittura della parola maschio, per calarci nella specificità di questa versione 2.0, visto che tutte le novità meccaniche di questasono pensate, cercate e volute per rendere più scintillanti e completi i suoi lati marziali: nuova release per il motore, cambio aggiornato, Manettino dagli orizzonti più ampi. Tutte cose delle quali parleremo in maniera diffusa e che non intaccano minimamente i lati lifestyle della ...

Advertising

SepeGianlu : In anteprima al volante di @Ferrari #PortofinoM Ecco il #testdrive della Modificata da 620 CV per @FormulaPassion… - egidio_gialdini : Viaggio in inverno Il tempo variabile dell'inverno giapponese, con neve e sole che si alternano nell'arco della ste… - osporconatore : @EsercitoCrucian Io ho sempre fatto #catcalling Ho sempre ricevuto insulti sulla mia Panda 4x4.... da quando l’ho… - infoitscienza : Ferrari Portofino M - Un V8 biturbo da 620 cavalli - infoitscienza : Ferrari Portofino M, il meglio dei due mondi - QN Motori -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Portofino Maserati Grecale ripresa nel suo primo video spia Ti potrebbe interessare: Vendite Alfa Romeo, Ferrari Portofino M, Maserati Grecale, fusione FCA - PSA: le migliori news della settimana Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le ...

Ferrari Portofino M Test Drive - FormulaPassion.it Versatile e potente, Ferrari Portofino M incarna le diverse anime del Cavallino e sa essere perfetta per la guida di tutti i giorni ma anche lasciarsi andare e mostrate tutta la potenza del suo V8 salito a 620 CV che le è ...

Ferrari Portofino M 2021, la prova: come va, come è fatta, il prezzo, il video La Gazzetta dello Sport POV Ferrari Portofino M: a bordo della GT convertibile [VIDEO] Siamo saliti al volante della nuova Ferrari Portofino M e non potevamo non farci sfuggire l’occasione di fare provare anche a voi, per quanto possibile, le sensazioni che si provano a bordo ...

Nuova Ferrari Portofino M: la nostra VIDEO prova dell'ultima supercar di Maranello Una M che sta per modificata, come tante Ferrari “M” ci sono state prima di lei; anche qui, le modifiche non si limitano di certo a quelle che vi abbiamo appena descritto. Coadiuvato da un nuovo cambi ...

Ti potrebbe interessare: Vendite Alfa Romeo,M, Maserati Grecale, fusione FCA - PSA: le migliori news della settimana Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le ...Versatile e potente,M incarna le diverse anime del Cavallino e sa essere perfetta per la guida di tutti i giorni ma anche lasciarsi andare e mostrate tutta la potenza del suo V8 salito a 620 CV che le è ...Siamo saliti al volante della nuova Ferrari Portofino M e non potevamo non farci sfuggire l’occasione di fare provare anche a voi, per quanto possibile, le sensazioni che si provano a bordo ...Una M che sta per modificata, come tante Ferrari “M” ci sono state prima di lei; anche qui, le modifiche non si limitano di certo a quelle che vi abbiamo appena descritto. Coadiuvato da un nuovo cambi ...